Товарен влак падна от мост в Мюнхен, има тежко ранен
Паднали са от 5 метра
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Паднали са от 5 метра
Петдневната стачка на германските железничари, която трябваше да продължи до понеделник, бе прекратена предсрочно, обявиха организиралите я синдикати....
Берлин. Германски съд постанови, че стачката на машинистите от "Дойче бан" е законна и не е диспропорционална, като по този начин отхвърли искането на...
Берлин. Двудневна ефективна стачка започнаха днес машинистите на германската национална железопътна компания „Дойче бан" (Deutsche Bahn), предаде АП....
Машинистите в Германия предприемат стачни действия. Профсъюзите на служителите в железниците настояват за по-високо заплащане и по-добри условия на тр...