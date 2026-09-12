Ердоган и Путин се чуха по телефона, ето какво се договориха
Президентът Ердоган проведе днес телефонен разговор с руския президент Путин
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Президентът Ердоган проведе днес телефонен разговор с руския президент Путин
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