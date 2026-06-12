Национална Универсиада 2016 събира 1500 студенти в Русе
Близо 1500 студенти от над 20 висши училища се очаква да участват в Националната универсиада следващата седмица в Русе. Това обяви на пресконференция...
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Близо 1500 студенти от над 20 висши училища се очаква да участват в Националната универсиада следващата седмица в Русе. Това обяви на пресконференция...
Председателят на АУС "Академик" доц. Златко Джуров даде официален старт на седмите поредни Зимни университетски игри. Организатор и тази година е Асоц...