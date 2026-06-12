Доц. Петрунова: Правим кризисен фонд "Културно наследство"
Може да се попълва от малки такси за търговия със сувенири и вина, казва зам.-министърът на културата доц. Бони Петрунова - Доц. Петрунова, започна б...
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Може да се попълва от малки такси за търговия със сувенири и вина, казва зам.-министърът на културата доц. Бони Петрунова - Доц. Петрунова, започна б...