Все по-важно е управлението на водите, а ние готвим специалисти
Демотивиращо на студентите действа недобрият имидж на водния сектор
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Демотивиращо на студентите действа недобрият имидж на водния сектор
Демотивиращо на студентите действа недобрият имидж на водния сектор, казва доц. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ
Не ни подават информация и не можем да анализираме причините, казва доц. Петър Филков, заместник-декан на УАСГ