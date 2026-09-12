"Добруджа 07" в евротурнир с подкрепа на общината
Това обяви добричкият градоначалник Йордан Йорданов, като заяви, че се ангажира с привличане на нови спонсори за клуба Кметът на Добрич Йордан Йордан...
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Това обяви добричкият градоначалник Йордан Йорданов, като заяви, че се ангажира с привличане на нови спонсори за клуба Кметът на Добрич Йордан Йордан...
Във финалната среща за купа Бачково волейболистите на "Добруджа 07" се изправиха срещу отбора на Монтана. Мачът се игра в зала "Добротица" в Добрич, к...
Лошата година и свръхпроизводството на зърно по света свалиха наемите за ниви
Добрич. Волейболистите на „Добруджа 07" са водачи във временното класиране на Висшата волейболна лига, след като победиха в домакински мач с 3:0 гейма...
Добрич. Волейболният тим на Добрич „Добруджа 07" записа първа победа в елита. В събота вечерта момчетата на старши-треньора Мирослав Живков се налож...