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Игра на лов за бежанци

Игра на лов за бежанци

Разбрах докъде сме стигнали, когато видях децата пред блока да си играят на лов за бежанци. Бяха уловили онова, най-слабичкото, редовната жертва на вс...

13 април | 5:20
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