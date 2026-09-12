Връщат доброволните отряди, жители сами ще охраняват квартала си
Позволява ли законът подобни доброволни формирования?
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Позволява ли законът подобни доброволни формирования?
Искате хората да се саморазправят с маргиналите по места, за да се защитят ли?
В средата на управленския мандат е крайно време да се застъпят основни приоритети, казват воеводите
Охраната на държавната граница не може да се осъществява от доброволци. Това заяви депутатът от Реформаторския блок Настимир Ананиев. От ДБГ не хареса...
Разбрах докъде сме стигнали, когато видях децата пред блока да си играят на лов за бежанци. Бяха уловили онова, най-слабичкото, редовната жертва на вс...