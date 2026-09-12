Всичко за Добро Утро

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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Бихте ли искали вашите деца да приличат на вас? - Не, за какво са ми идиоти в семейството! Когато се разболеете, не отивайте до аптеката. Просто си х...

10 август | 5:30
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Баща към сина си: Защо по цял ден лежиш и нищо не правиш? Аз на твоите години покемони ловях Срещат се двама приятели:- Представяш ли си, връщам се в...

09 август | 6:50
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Закуска, обяд и вечеря в леглото - мислите си "романтика". Друг път... дископатия Влакът излиза от тунел. В купето има и младоженци. Мъжът шепне на ж...

05 май | 6:05
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Иванчо, къде загива цар Симеон Велики? На 65-а страница, в учебника, горе вдясно Един икономист заминал в командировка за града, в който преди много...

04 май | 6:20
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Съдията към свидетеля: Женен ли сте? Не, просто видът ми е жалък Жена, възмутено към мъжа си:- Отново си пиян! Вчера бях щастлива да те видя трезвен!...

05 февруари | 7:20
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Мъжът ми почина пет дни след сватбата. Е, поне не се е мъчил много - Искам синът ми да свири на духов инструмент.- Има ли талант?- Да, от два и полов...

27 януари | 7:20
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