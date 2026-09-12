Вицове за добро утро
Бихте ли искали вашите деца да приличат на вас? - Не, за какво са ми идиоти в семейството! Когато се разболеете, не отивайте до аптеката. Просто си х...
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Бихте ли искали вашите деца да приличат на вас? - Не, за какво са ми идиоти в семейството! Когато се разболеете, не отивайте до аптеката. Просто си х...
Баща към сина си: Защо по цял ден лежиш и нищо не правиш? Аз на твоите години покемони ловях Срещат се двама приятели:- Представяш ли си, връщам се в...
Закуска, обяд и вечеря в леглото - мислите си "романтика". Друг път... дископатия Влакът излиза от тунел. В купето има и младоженци. Мъжът шепне на ж...
Иванчо, къде загива цар Симеон Велики? На 65-а страница, в учебника, горе вдясно Един икономист заминал в командировка за града, в който преди много...
Съдията към свидетеля: Женен ли сте? Не, просто видът ми е жалък Жена, възмутено към мъжа си:- Отново си пиян! Вчера бях щастлива да те видя трезвен!...
Мъжът ми почина пет дни след сватбата. Е, поне не се е мъчил много - Искам синът ми да свири на духов инструмент.- Има ли талант?- Да, от два и полов...