Притчите – най-кратките истории с най-големите уроци
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Следете всички новини, анализи и коментари за Добрият Самарянин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Номинираните трябва да са помогнали за постигането на значителни положителни резултати в полза на подобряване качеството на живот на отделен човек или...
Стара Загора. Доброволци от холандската „Работна група за България" ("Werkgroep Bulgarije H.G.A.") с ръководител Бери Хаверкамп са поредният номинаран...