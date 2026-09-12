Косово стана 17-ия член на АБАФ
Атлетическата федерация на Косово бе приета днес за 17-ия член на АБАФ (Асоциацията на балканските атлетически федерации). Това стана по време на извъ...
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Атлетическата федерация на Косово бе приета днес за 17-ия член на АБАФ (Асоциацията на балканските атлетически федерации). Това стана по време на извъ...
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров получи специалната награда на Европейската атлетика (ЕА). Призът е за изключителната подкрепа, която градоначални...
Председателят на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и първи вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕА) Добромир Карамаринов получи поредното пр...
София. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов обяви днес националния тим за Европейското първенство по крос кънт...
Белград. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов получи знамето за домакинството на Самоков на Европейското първе...
София. Спринтьорката Тезджан Наимова, която е със спрени права заради положителна допинг проба, е поискала да бъде изслушана от БФЛА през септември. Т...