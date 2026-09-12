Доброто в действие! Ученици от Монтана спасиха възрастен мъж от крадец
Върнаха му пенсията
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Върнаха му пенсията
В Кърджали учредяват награда за гражданска доблест, която ще се връчва от омбудсмана на общината в Деня на независимостта 22 септември. За това се до...
Берковица. Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков награди с почетни медали двама души, проявили особена доблест и смелост при спасяване на хор...
София. 15 доброволци от бедствието в Мизия бяха наградени за изключителна доблест и себеотрицание. Те бяха отличени с почетни медали и грамоти от Мини...