Пращат късметлия на изложението „Дни на розата“ в Рим
След фурора на експонатите от Долината на тракийските царе в световната изложба на тракийските съкровища в Лувъра, на община Казанлък предстои нов ку...
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След фурора на експонатите от Долината на тракийските царе в световната изложба на тракийските съкровища в Лувъра, на община Казанлък предстои нов ку...