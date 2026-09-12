Как да различим ковид от грип. Съветите на д-р Валентина Христова
Лекарите нямат проблем с е-рецептата, хаоса създават фармацевтите
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Лекарите нямат проблем с е-рецептата, хаоса създават фармацевтите
От МЗ публикуваха списък
Д-р Мария Караилнаска бе специалист по вътрешни и професионални болести
Настояваме да бъдат заделени повече средства от бюджета на Столична община за 2021 година за общинското здравеопазване, заяви заместник-председателят...
Започна онлайн записване за бърз антигенен тест и преглед в ДКЦ-ата
Целта на COVID кабинетите в поликлиниките е да се намали натискът върху здравната система
От днес ДКЦ-та правят изследвания на хора, насочени от личен лекар
Пациентите с леки грипоподобни симптоми ще се преглеждат в ДКЦ-тата
Бургас. Никулденска промоция с двойно по-евтини цени обяви ДКЦ І в Бургас. Всички пациенти ще бъдат прегледани с 50% отстъпка. Намалението влиза в си...
Плевен. Жена се хвърли от стълбищен прозорец на Второ ДКЦ в центъра на града. По неофициални данни тя доскоро лежала в психиатрия и е пациентка на ед...