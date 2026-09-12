Трансферът на Соу в Дижон пропада
Нападателят се връща в ЦСКА-София
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Нападателят се връща в ЦСКА-София
Емисари на френския тим са гледали Соу в дербито с Лудогорец
Дижон готви оферта за Соу
Дижон. Шофьор рани 11 пешеходци в Дижон, докато караше безразсъдно с викове "Аллах акбар". Двама са тежко пострадали, но без опасност за живота. Извър...