Голяма изненада с дизела! Какво се случва
Твърде оптимистични новини за цените
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Твърде оптимистични новини за цените
Дизела и Машината са готови за върхови постижения през уикенда
5 държави интегрират ориентирането в образованието и в социалната реализация
Маратонецът се отказа в южен Пирин
Кирил Николов ще опита да премине 240 км пред 5 планини за 48 часа
Европейският вицешампион в ориентирането Кирил Николов-Дизела ще участва на планинското бягане „Терра Рън" 2016 край Разлог. На 25 юни, само седмица...
Кирил Николов-Дизела постави невероятен рекорд по преминаването на 600-те километра от връх Ком до нос Емине, съобщава Блиц. Малко преди 18 часа той д...