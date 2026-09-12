Шефката на кабинета на Орешарски официално е обвиняема
София. Прокуратурата повдигна обвинение на ръководителя на кабинета на Пламен Орешарски Мария Дивизиева. "Обвиняват ме в престъпление по член 248, ал...
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София. Прокуратурата повдигна обвинение на ръководителя на кабинета на Пламен Орешарски Мария Дивизиева. "Обвиняват ме в престъпление по член 248, ал...
София. Началникът на кабинета на премиера Пламен Орешарски Мария Дивизиева е призована от прокуратурата да се яви в сградата на ДАНС днес. Очаква се д...
София. Голям комплимент за правителството е присъствието на Мария Дивизиева като началник на премиерския кабинет. „Бих искал да има много повече хора...