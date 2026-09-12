Хиляди хващат пушките. Голям ден за ловците
Вече е разрешен груповият лов на местен дребен дивеч и диво прасе
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Вече е разрешен груповият лов на местен дребен дивеч и диво прасе
Бере душа в болница, написаха й акт за превишена скорост
Ззаразени са 2 диви прасета, които са били отстреляни
Няма констатирани огнища на африканска чума на територията на Югозападното горско предприятие
Напаст от диви прасета е на път да остави цяло село без картофи за зимата. Четириногите вече няколко месеца се разхождат и посред бял ден в благоевгра...
Добрич. Многократно увеличена популация на диви прасета тормози каварненци и жители на няколко от близките до града села. Множество жалби заради изров...
Кърджали. Диви свине притесняват жителите на ардинското село Млечино. Хората разказват, че от началото на септември прасетата обикалят редовно около к...
Благоевград. Областната дирекция по безопасност на храните - Благоевград стартира втората за тази година ваксинна кампания срещу класическа чума по ди...