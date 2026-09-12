Грабнаха пушките. Ограничения за лова на дива свиня
Днес стартира ловният сезон 2021/2022 г.
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Днес стартира ловният сезон 2021/2022 г.
Превръщам в своя кауза искането за лов на водоплаващ дивеч до 28 февруари, каза депутатът Димитър Гечев
Прибират пушките в деня на кметския вот От 100 до 500 лв. глоба чака хилядите авджии, ако бродят в горите без сигнална шапка. Ловният сезон на местен...
София. Ловният сезон в страната се открива официално днес. Ловните дружинки вече ще могат да ловуват дива свиня, както и местен дребен дивеч. Изпълни...
Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча първата събота на октомври се открива груповият лов на дива свиня, както и лова на местен дребен дивеч,...