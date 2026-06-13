Астма и дислексия заплашват недоносените бебета
Трябва да се консултират с лекар до 6-годишна възраст Родете първото си дете до 30 г., съветва проф. Боряна Слънчева Всяка година у нас се раждат ок...
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Трябва да се консултират с лекар до 6-годишна възраст Родете първото си дете до 30 г., съветва проф. Боряна Слънчева Всяка година у нас се раждат ок...