1 078 000 зрители по света гледаха Детската Евровизия
Всички участници излязоха на сцената под звуците на парчето "Discover" 1 078 000 зрители от цял свят гледаха финала на Детската Евровизия, който бе в...
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Всички участници излязоха на сцената под звуците на парчето "Discover" 1 078 000 зрители от цял свят гледаха финала на Детската Евровизия, който бе в...
Тази вечер ще се проведе финалът на Детската Евровизия. Страната ни е домакин на песенния конкурс, който ще започне точно 20, 30 часа (българско време...
Остават броени часове до финала на Детската Евровизия 2015, когато столицата ни ще се превърне в детска планета. Габриела Йорданова и Иван Стоянов ще...
Крисия представи официалното видео към химна на Детската Евровизия 2015 #Discover. Автори на музиката на "Discover" са Евгени Димитров-Маестрото, Вас...
Талантливата Габриела Йорданова представи официално песента „Цветът на надеждата", с която ще се бори за първото място на Детска Евровизия 2015. Заед...
Все по-сложни за изпълнение песни избират децата, които зрителите ще видят и чуят в последните три епизода от предварителните кастинги за „Детската Ев...
Орлин Павлов е третият член на комисията, която ще журира по време на "Детската Евровизия", която ще се проведе в България. Той ще оценява малките тал...