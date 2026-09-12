Здравната каса с преразход до 100 милиона лева
Д-р Динчо Генев стана подуправител на институцията
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Д-р Динчо Генев стана подуправител на институцията
София. Двамата кандидати за шеф на НЗОК представиха своите приоритети за работа пред членовете на парламентарната здравна комисия. „На обществото мног...
София. Днес е последният ден, в който парламентарните групи могат да номинират кандидати за управител на национална здравноосигурителна каса (НЗОК). И...