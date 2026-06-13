КЗК не открива купувача на БТК и "Дунарит"
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не е открила фирмата LIC33 на посочения адрес в Париж. Това е компанията, която миналия месец обяви, че куп...
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Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не е открила фирмата LIC33 на посочения адрес в Париж. Това е компанията, която миналия месец обяви, че куп...