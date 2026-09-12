Всичко за Динамо

Следете всички новини, анализи и коментари за Динамо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Коментар
Курани спаси жена от удавяне

Курани спаси жена от удавяне

Москва. Нападателят на руския "Динамо" М Кевин Курани се изяви в ролята на спасител на плажа. 31-годишният бразилец с германски паспорт е бил на почив...

11 януари | 21:05
0 коментара
7376