Лоши новини за българския волейбол. Жените на Левски паднаха с 0:3
От кого загубиха те
Следете всички новини, анализи и коментари за Динамо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От кого загубиха те
Макар че все още се води национален селекционер на България, Ивайло Петев пристигна в Загреб за финални преговори с местния "Динамо". Според местните...
Фенове на "Челси" ядоха бой в Киев в часовете преди гостуването на местния "Динамо" в мач от групите на Шампионската лига. Украинските ултраси устроил...
"Апоел" (Никозия) и "Динамо" (Загреб) се класираха за последния кръг от квалификациите за Шампионска лига. "Апоел" за малко да отпадне, след като загу...
Братя Мамич изпрали 40 милиона долара чрез "Динамо" Чудовищен скандал избухна в Хърватия, след като братята Мамич, които са сред най-влиятелните личн...
Кевин Курани
Икономическата криза прогонила Ева Янева от "Динамо" (Казан). Това разкри самата тя. Волейболната ни националка прекрати договора си с шампиона на Рус...
Нова срамна страница записа футбола в Хърватия. След петното от "Сан Сиро", сега дойде ред и на вечното дерби "Динамо" - "Хайдук" да бъде белязано от...
Елитният "Шалке" отпадна сензационно от турнира за Купата на Германия след 1:2 от "Динамо" (Дрезден). Причината за това била - боксери на марсианци,...
Агитката пощуря при загубата 2:4 от "Динамо" Невероятен скандал разтърси руското първенство. Агитката на "Зенит" провали мача с "Динамо". Ултрасите н...
Москва. Нападателят на руския "Динамо" М Кевин Курани се изяви в ролята на спасител на плажа. 31-годишният бразилец с германски паспорт е бил на почив...
Бяхме като шахматисти, не искам "Юве" или "Порто", каза Кирил Домусчиев
Загреб. Ивайло Петев е в Заграб и ще бъде на трибуните на "Максимир" за мача с ПСВ довечера. Българинът обаче не е в списъка на "сините" за нов треньо...
Загреб. "Динамо" гръмна като Чернобил!, обявиха медиите в Хърватия след домакинската издънка на "сините". Те допуснаха обрат за 10 минути и загубиха 1...