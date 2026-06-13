Гонят протестиращи в Балтимор с димни гранати(ВИДЕО)
Протестиращи в Балтимор бяха разпръснати с димни гранати и сълзотворен газ. Полицията в града е прибегнала до този подход след като демонстрантите са...
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Протестиращи в Балтимор бяха разпръснати с димни гранати и сълзотворен газ. Полицията в града е прибегнала до този подход след като демонстрантите са...