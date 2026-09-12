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Фемен атакуваха Давос с димки

Фемен атакуваха Давос с димки

Активистки от движението "Фемен" протестираха срещу дискриминацията на жените в съвременния свят в Давос, където се проведе Световният икономически фо...

26 януари | 19:36
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