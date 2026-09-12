Идея: РБ с 2-ма кандидати за президент
Общо кандидатура само с ГЕРБ ще е краят на Реформаторския блок, прогнозира зам.-председателят на ДБГ Димитър Танев Обща кандидатура за президент само...
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Общо кандидатура само с ГЕРБ ще е краят на Реформаторския блок, прогнозира зам.-председателят на ДБГ Димитър Танев Обща кандидатура за президент само...
Депутатът от Реформаторския блок Димитър Танев инициира кръгла маса в парламента по зациклилия казус със старозагорския парк „Бедечка". Заедно с него...
От РБ сме против задължителното гласуване, казва зам.-председателят на ДБГ Димитър Танев - Поискахте публично извинение от ръководството на ДСБ за по...
Народните представители Даниела Савеклиева и Димитър Танев и председателят на ЖГЕРБ Ирена Соколова бяха гости на Арт изложба, организирана от Жени ГЕР...
Атаката е инициирана от кмета на Петрич, за да отклони вниманието от себе си, коментира депутатът Димитър Танев Да се провери дейността на фирми на а...
Ако реформаторите участваме в управлението, ще държим пари да се дават само срещу реформи, казва Димитър Танев