Къщата на Талев влезе в изборите
До 1 септември се очаква да се превърне в музей
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До 1 септември се очаква да се превърне в музей
1374 са дарителите, предоставили средства за купуването на рушащия се дом
Край! Скопие се произнесе за къщата на Талев. Домът на големия български писател в Прилеп, който се руши, не е част от защитеното културно наследство...
1/3 от имота принадлежи на собственик, който категорично отказва да продаде дела си
Сигнал е подаден до Районна прокуратура – Пловдив
Собственичката на дома е подала сигнал в полицията
Снежана Аческа иска държавата да купи къщата на Димитър Талев
Фондация “Димитър Талев” вече четири години не може да събере нужните средства
Димитър Талев в кабинета си
Детският отдел на Регионална библиотека „Димитър Талев" отпразнува Деня на пролетта с „Детско утро" под надслов „Пролет мила, чудотворна". В пъстра...
Благоевград. Регионална библиотека „Димитър Талев" – Благоевград организира утре детско утро по повод 355 г. от рождението на английския писател и...
Благоевград. Начални учители наблюдават бъдещите си ученици още в забавачките. Те следят развитието им най-стриктно в предучилищните групи, за да са з...
Благоевград. По повод рождението на Димитър Талев, който е патрон на Регионална библиотека – Благоевград, ще бъдат представени творчеството и биогра...