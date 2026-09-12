Кметът на Тутракан: И на местно ниво можем да се справяме с културното си наследство
Институциите, свързани с културата, нямат достатъчен бюджет, за да я издържат
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Институциите, свързани с културата, нямат достатъчен бюджет, за да я издържат
Първата копка направиха кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и представители на фирмите-изпълнители
Проекти за 40 млн. лева преобразиха града В навечерието на Деня на Независимостта Тутракан чества своя празник. Защо датата 21 септември е толкова ва...
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