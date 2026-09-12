Всичко за Димитър Пешев

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Как Вашингтон призна Пешев

Как Вашингтон призна Пешев

Кръстовището до българското посолство във Вашингтон вече се казва "Димитър Пешев". Кръстено е на човека, за когото се смята, че има ключов принос за с...

14 ноември | 5:40
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