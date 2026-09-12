Премиерът Желязков преряза лентата на новата топ инвестиция на Билла
Инвестицията е на стойност над 60 милиона лева и се очаква новоразкритите работни места да достигнат 250
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Инвестицията е на стойност над 60 милиона лева и се очаква новоразкритите работни места да достигнат 250
Вигинтас Шапокас, който заемаше позицията управител, напуска веригата
Отбелязваме Деня на спасението. Днес се навършват 73 години от спасяването на българските евреи. Европейската общност почита и паметта на евреите от М...
София. Еврейската общност в България отбелязва годишнината от спасяването на българските евреи - 10 март. По повод Деня на спасението ще се състои въ...
Кръстовището до българското посолство във Вашингтон вече се казва "Димитър Пешев". Кръстено е на човека, за когото се смята, че има ключов принос за с...
Вашингтон. На церемония до българското посолство във Вашингтон официално беше представена табелата на кръстовището, именувано „Dimitar Peshev Plaza"....