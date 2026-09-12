Кюмюрджиев: Въздушните патрули са натовският Шенген
До лятото България ще разполага с още 4 отремонтирани МИГ-29, каза зам,-министър Кюмюрджиев Заместник-министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев заяв...
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До лятото България ще разполага с още 4 отремонтирани МИГ-29, каза зам,-министър Кюмюрджиев Заместник-министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев заяв...
Новият зам. военен министър специализира антитръстово право в Япония
София. Министър-председателят Бойко Борисов издаде заповед за назначаването на Димитър Кюмюрджиев за заместник-министър на отбраната, съобщиха от прав...