Изпратиха Коклин с овации
Краси Радков и Мариан Бачев поднесоха цветя на поклонението
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Краси Радков и Мариан Бачев поднесоха цветя на поклонението
Поклонението пред маестрото е утре в "Свети Георги"Невероятният Димитър Коклин пушел тайно, защото Слави Трифонов му се карал "Как мислите - на кого...
На 76 години днес почина именитият български художник-гримьор Димитър Коклин. Димитър Коклин е роден на 3 септември 1938 г. в София в семейството на...