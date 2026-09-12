Всичко за Димитър Коклин

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Властелинът на грима

Властелинът на грима

Поклонението пред маестрото е утре в "Свети Георги"Невероятният Димитър Коклин пушел тайно, защото Слави Трифонов му се карал "Как мислите - на кого...

04 ноември | 20:00
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Почина Димитър Коклин

Почина Димитър Коклин

На 76 години днес почина именитият български художник-гримьор Димитър Коклин. Димитър Коклин е роден на 3 септември 1938 г. в София в семейството на...

03 ноември | 17:01
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