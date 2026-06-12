Комунистите направиха преврат в Сливен
Съюзът на комунистите в България освободи досегашния си председател Пламен Иванов. На негово място избрахме другаря Милуш Милушев, заяви пред "Стандар...
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Съюзът на комунистите в България освободи досегашния си председател Пламен Иванов. На негово място избрахме другаря Милуш Милушев, заяви пред "Стандар...