Бербатов игра 97 мин. за Монако, отборът аут от полуфиналите

Монако. Монако отпадна от Бастия на полуфиналите в турнира за Купата на лигата във Франция. Монегаските отстъпиха на "Луи II" с 6:7 след изпълнение на...