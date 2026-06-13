Американците недоволни от първенеца в Кан
Носителят на Златна палма в Кан "Дийпан, човекът, който не обичаше войната" беше посрещнат враждебно от не малко авторитетни критици. "Френската лента...
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Носителят на Златна палма в Кан "Дийпан, човекът, който не обичаше войната" беше посрещнат враждебно от не малко авторитетни критици. "Френската лента...