А1 дава двойно повече минути и МВ на предплатена карта
Предложението е част от кампанията за дигитална солидарност и е валидно от 16 април до 31 май за всички клиенти на гласова предплатена услуга, които п...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дигитална Солидарност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предложението е част от кампанията за дигитална солидарност и е валидно от 16 април до 31 май за всички клиенти на гласова предплатена услуга, които п...
Компанията ще предостави свободен достъп до 200+ ТВ канала на абонатите си на цифрова ТВ услуга и Xplore TV до 13 май
А1 продължава да разширява кампанията за дигитална солидарност
Компанията осигурява безплатен трафик към платформата Уча.се за клиенти, с включен мобилен интернет и през услугата Net Box от А1
Предложението е част от кампанията на А1 за дигитална солидарност и може да се активира през дигиталните канали за самообслужване Моят А1 и на A1.bg