Тайният език на Фрида Кало: какво разказват колибрито, маймуната и черната котка
В един от най-прочутите си автопортрети художничката скрива любов, болка, самота и невероятна жажда за живот
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В един от най-прочутите си автопортрети художничката скрива любов, болка, самота и невероятна жажда за живот
Кало превърна страданието в изкуство и живя на пълни обороти напук на счупеното си тяло
Крадец поискал 700 хиляди за картина на Диего Ривера и така бил спипан. В резултат на продължителна операция на полицията в Лос Анджелис бяха открити...