Всичко за Дидие Дрогба

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Последни новини Спорт
Дрогба избра САЩ

Дрогба избра САЩ

Бившият нападател на "Челси" Дидие Дрогба избра да продължи кариерата си в САЩ. Той подписа договор с тима от Мейджър сокър лигата - "Монреал Импакт"....

28 юли | 7:06
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Наредиха Бербо до Дрогба

Наредиха Бербо до Дрогба

Българската звезда Димитър Бербатов получи поредното признание за качествата си. Няколко английски медии го наредиха в най-добрата единайсеторка съста...

01 юли | 18:40
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Платиха $1048 за Дрогба

Платиха $1048 за Дрогба

Бразилски фен се бръкна с 1048 долара, за да спи в хотела на Дидие Дрогба и компания преди мача им с Япония утре. Студентът Флавио де Соуса искаше про...

13 юни | 19:30
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