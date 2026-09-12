Дрогба избра САЩ
Бившият нападател на "Челси" Дидие Дрогба избра да продължи кариерата си в САЩ. Той подписа договор с тима от Мейджър сокър лигата - "Монреал Импакт"....
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Бившият нападател на "Челси" Дидие Дрогба избра да продължи кариерата си в САЩ. Той подписа договор с тима от Мейджър сокър лигата - "Монреал Импакт"....
Бербатов беше уловен да се забавлява в дискотека в Слънчев Бряг. Компания му правят младите левскари Емил Георгиев (вляво) и Валентин Добревски.
Българската звезда Димитър Бербатов получи поредното признание за качествата си. Няколко английски медии го наредиха в най-добрата единайсеторка съста...
Нападателят на "Челси" Дидие Дрогба напуска клуба за втори път. Първият престой на 37-годишния ас на "сините" започна през 2004 година като има общо...
Лондон. Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо заяви, че Дидие Дрогба "придналежи" в клуба. Португалският спец призна, че обмисля да върне нападателя на "С...
Лондон. Дидие Дрогба обмисля завръщане в Челси за един сезон, информира BBC Sport. Нападателят на Кот Д'Ивоар в момента е свободен агент, след като н...
Бразилски фен се бръкна с 1048 долара, за да спи в хотела на Дидие Дрогба и компания преди мача им с Япония утре. Студентът Флавио де Соуса искаше про...
Торино. Ювентус предлага договор на Дидие Дрогба за една година. Ако подпише, нападателят ще си докара 4 милиона евро плюс бонуси. Националът на Кот...
Лондон. Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо заяви, че Дидие Дрогба трябва да се върне някой ден в клуба, като дори намекна, че може да се пробва за напа...