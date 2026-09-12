Депутатите обсъждат Закона за ДДС
Народните представители днес ще обсъдят на второ четене Закона за данък върху добавената стойност, внесен от председателят на бюджетна комисия и депут...
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Народните представители днес ще обсъдят на второ четене Закона за данък върху добавената стойност, внесен от председателят на бюджетна комисия и депут...
- Г-жо Йорданова, над 30 процента от дизела у нас се търгува контрабандно, става ясно от анализ на министерството на финансите. Какви са мерките срещу...
Бургас. „Поморие е град, който не спира да се развива, хората тук трябва да се гордеят с европейската му визия. Благодарение на добрия диалог и съвмес...
Айтос. Детското отделение в Айтос да бъде преместено в сградата на болницата и да получи 200 хил. лв. за ремонт, средства да бъдат отпуснати и за възс...