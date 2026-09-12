Отиде си светило в медицината ни, спасил живота на хиляди
Проф. Здравко Киряков направи мрежата от диализни центрове
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Проф. Здравко Киряков направи мрежата от диализни центрове
В Монтана днес бяха осветени основите на модерен център за нефрология и диализа, съобщиха от общината. Той ще бъде най-модерният на Балканския полуост...
Частните болници никнат като гъби, само през 2014 г. отвориха 14 новиСредно по 3 млн. са взели 47-те клиники по инвазивна кардиология миналата година...
Пловдив. 500 бежанци могат да започнат работа в нашата страна. Това обяви в Пловдив министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. По думите...