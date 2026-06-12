Меркел: Няма възможност външният дълг на Гърция да отпадне
София. Няма възможност за отписване на външния дълг на Гърция. Това мнение изрази германският канцлер Ангела Меркел. "Частните кредитори отказаха да...
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София. Няма възможност за отписване на външния дълг на Гърция. Това мнение изрази германският канцлер Ангела Меркел. "Частните кредитори отказаха да...