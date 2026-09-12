Овладяха пожара в Пирин, но местните остават под напрежение
Според наблюдаваните сателитни снимки площта е около 45 000 декара
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Според наблюдаваните сателитни снимки площта е около 45 000 декара
Компанията преустановява планираните прекъсвания до 10 май ЧЕЗ преустановява планираните прекъсвания на електрозахранването на обслужваната от компан...
В постоянна готовност за реакция през почивните дни ще бъдат 100 аварийни групи Във връзка с очакваното влошаване на метеорологичната обстановка ЧЕЗ...