Бог е в дъното на душата ни
Преди да заговорим за вярата, трябва да прекосим планини от мълчание Уморих се от политическото и му затворих вратата към себе си, казва Деян Енев *...
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Преди да заговорим за вярата, трябва да прекосим планини от мълчание Уморих се от политическото и му затворих вратата към себе си, казва Деян Енев *...
Николай Златанов, председателят на Общински съвет Казанлък, връчи наградата на Деян Енев
Георги Мишев навремето взел заем от Съюза на писателите, за да помогне на Георги Божинов Романът сензация „Калуня-Каля" на Георги Божинов, която Деян...
Да подариш книга се превърна в кауза, казва Деян Енев