Всичко за Деян Енев

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Бог е в дъното на душата ни

Бог е в дъното на душата ни

Преди да заговорим за вярата, трябва да прекосим планини от мълчание Уморих се от политическото и му затворих вратата към себе си, казва Деян Енев *...

28 април | 22:10
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