Пролетта пробуди Кюстендил за нов живот
Моника Йорданова бе избрана за "Девойка Кюстендилска пролет" и символ на града
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Моника Йорданова бе избрана за "Девойка Кюстендилска пролет" и символ на града
Тържествата по случай празника "Кюстендилска пролет" започват на 21 март
Момичета, които ще участват в конкурса "Девойка Кюстендилска пролет- 2016" ще подарят на жителите и гостите на Кюстендил 1 000 български знамена на 3...