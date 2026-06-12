УНИЦЕФ България с нова кампания, посветена на детското участие
Ще бъде извършена първата по рода си широкомащабна консултация с деца, която ще помогне на ДАЗД, МС и НС при актуализацията на Националната стратегия...
Следете всички новини, анализи и коментари за Детско Участие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще бъде извършена първата по рода си широкомащабна консултация с деца, която ще помогне на ДАЗД, МС и НС при актуализацията на Националната стратегия...