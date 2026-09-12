Северна Корея използва сирачета за работа в мините
Правозащитните организации отдавна обвиняват Северна Корея, че използва принудителен детски труд
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Правозащитните организации отдавна обвиняват Северна Корея, че използва принудителен детски труд
Плантации в Гватемала експлоатирали малолетни
Плантациите за кафе, които снабдяват рекламираната от актьора „Неспресо“, използват детски труд
През 2018 г. Инспекцията по труда в България е констатирала общо 116 нарушения
Женева. Около 10,5 милиона деца по света са принуждавани да работят като общи работници, прислужници или в условия, които се определят като „робски" в...