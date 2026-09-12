Хиляди детски усмивки на Детски панаир - Благоевград
Инициативата се организира от Община Благоевград и Фондация "Easy Art"
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Инициативата се организира от Община Благоевград и Фондация "Easy Art"
40 културно-образователни инициативи ще радват децата в града в рамките на Детския панаир
Палеонтоложка експозиция, метеорити и забавления за Детски панаир 6