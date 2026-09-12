Детският хор на БНР с международен триумф
Талантливите певци спечелиха престижния музикален конкурс Jean Sibelius Fest във Финландия
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Талантливите певци спечелиха престижния музикален конкурс Jean Sibelius Fest във Финландия
Народният представител от ПП ГЕРБ-Хасково Евгения Ангелова осигури участието в престижен форум в Испания на хасковския хор „Орфей". Ангелова връчи на...
София. Почина акад. Христо Недялков - основател и диригент на Детския хор на БНР. Той основава хора към радиото през 1960 г. и от тогава стотици талан...