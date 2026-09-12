Криско го направи. Уникална новина
Заедно ще изградим не просто един проект, а символ на надежда, грижа и приемане, каза певецът
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Заедно ще изградим не просто един проект, а символ на надежда, грижа и приемане, каза певецът
Това е престъпление срещу децата на България!
2-годишното дете е с шевове по лицето
Полуразрушените казарми в Бургас ще бъдат превърнати в модерен детски център за рехабилитация и социализация. Звеното ще обслужва деца и младежи с увр...
Образователен руски център - "Руская школа", ще отвори врати през есента в Бургас. Това заяви специално за "Стандарт" директорът му Илья Анатолиевич...