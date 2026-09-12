Всичко за Детска Стая

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Да прочетем Мусоргски

Да прочетем Мусоргски

Вълшебната "Детска стая" се появява на бял свят като част от поредицата "Музика в книга" на фондацията на известната оперна певица Ина Кънчева. Примат...

30 януари | 19:00
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