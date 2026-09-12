A to JazZ с музикални работилници за деца
Специална детска образователна програма в рамките на най-джазовия фестивал в София След по-малко от месец София ще бъде A to JazZ. Освен невероятната...
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Специална детска образователна програма в рамките на най-джазовия фестивал в София След по-малко от месец София ще бъде A to JazZ. Освен невероятната...
Под мотото „Чиста вода за чиста земя" в Благоевград ще се проведат инициативите, посветени на един от важните дни в екологичния календар - Световния...
Хлапета майсторят коледни сувенири в детска работилница